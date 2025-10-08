Нідерланди планують створити над Північним морем полігон для випробування БпЛА

Державний секретар з питань оборони Нідерландів вважає, що країна має бути готовою до загроз з боку дронів

Північне море (Ілюстративне фото: Jeffrey Groeneweg/EPA)

Кабінет міністрів Нідерландів хоче створити випробувальний полігон для безпілотників над Північним морем. Про це повідомив мовник NOS.

Ця зона простягатиметься від узбережжя з району Катвейка до порту Роттердама. Очікується, що це буде постійний полігон для випробувань безпілотників. Його планують ввести в експлуатацію "після літа 2026 року".

Державний секретар з питань оборони Гейс Туінман заявив, що Нідерланди мають бути готовими до загроз з боку безпілотників.

Туінман має на увазі Україну, "де, звичайно, йде війна безпілотників", та аеропорти в Європі, "закриті" через прольоти дронів.

Ідея полягає у створенні свого роду повітряного тунелю, що сполучає колишній аеродром Валкенбург у Катвейку з випробувальним майданчиком над Північним морем.

Політ проходитиме над пляжами, але, за словами Туінмана, туристам не потрібно турбуватися. Випробувальна зона почнеться лише над морем.

Наприкінці вересня Зеленський заявляв, що Росія може використовувати танкери для запуску безпілотників у Європі та керування ними.

Тоді невідомі безпілотники фіксували в Данії та Швеції.

Також БпЛА літали над землею Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини та поблизу аеропорту в Мюнхені.