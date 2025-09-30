Важливий логістичний вузол для України та Польщі посилять нідерландською ППО

Наприкінці 2025-го Амстердам розмістить у Польщі Patriot, NASAMS і системи проти безпілотників

Patriot Збройних сил Нідерландів (Ілюстративне фото: ROBERT VOS / EPA)

У грудні 2025 року Нідерланди виведуть свої винищувачі F-35 з Польщі, але розмістять у країні зенітно-ракетні комплекси та антидронові системи. Про це повідомило міністерство оборони королівства.

"Винищувачі F-35 перебувають у Польщі з 1 вересня до 1 грудня, щоб сприяти захисту території НАТО. Нідерландські льотчики вже декілька разів вступали в дію, один раз застосувавши зброю для збиття російських дронів (під час атаки 10 вересня. – Ред.)", – йдеться у публікації.

Водночас МО Нідерландів анонсувало, що країна також розмістить у Польщі комплекси Patriot, NASAMS і системи проти безпілотників, щоб "ще більше посилити протиповітряну оборону і захистити важливий логістичний вузол для підтримки України".

Повідомлення нідерландського Міноборони з'явилось після того, як 29 вересня його керівник Рубен Брекельманс відвідав загін F-35 країни, що тимчасово перебуває в Польщі.

Чиновник зауважив військовим, що "безрозсудна агресія Росії стає дедалі сильнішою".

Тому Нідерланди, розмістивши свої винищувачі в Польщі, демонструють, що вони разом із союзниками залишаються в стані готовності, оскільки "східний кордон НАТО є також нашим кордоном безпеки", розповів Брекельманс.

"Ми рішуче готові захищати цей кордон разом з нашими союзниками", – заявив міністр.

Також під час бесід з нідерландськими військовими чиновник "дізнався більше про збиття російських дронів Shahed" на початку вересня, додають у МО країни.