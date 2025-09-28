Польща вночі закривала повітряний простір поблизу Любліна та Жешува
У ніч проти неділі, 28 вересня, Польща закривала повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Любліна та Жешува. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24.
Повітряний простір було закрито щонайменше до 04:00 за Гринвічем у неділю через "незаплановану військову діяльність, пов’язану з забезпеченням державної безпеки".
Збройні сили Польщі повідомляли, що підняли літаки в повітря для забезпечення безпеки свого повітряного простору після того, як Росія завдала ударів по Україні.
У ніч проти 28 вересня росіяни атакували Україну майже 600 безпілотниками різних типів та десятками ракет повітряного та морського базування.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через загрозу російських дронів у Польщі було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів.
- Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору, а на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору.
- 27 вересня Зеленський заявив, що у ніч проти 10 вересня в бік Польщі летіли 92 російські дрони. Частину безпілотників збила українська ППО.
Коментарі (0)