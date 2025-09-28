Польща вночі закривала повітряний простір поблизу Любліна та Жешува

Польоти над Польщею обмежували через "незаплановану військову діяльність"

Люблін (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

У ніч проти неділі, 28 вересня, Польща закривала повітряний простір поблизу своїх південно-східних міст Любліна та Жешува. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Повітряний простір було закрито щонайменше до 04:00 за Гринвічем у неділю через "незаплановану військову діяльність, пов’язану з забезпеченням державної безпеки".

Збройні сили Польщі повідомляли, що підняли літаки в повітря для забезпечення безпеки свого повітряного простору після того, як Росія завдала ударів по Україні.

У ніч проти 28 вересня росіяни атакували Україну майже 600 безпілотниками різних типів та десятками ракет повітряного та морського базування.