Польша ночью закрывала воздушное пространство вблизи Люблина и Жешува

Люблин (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

В ночь на воскресенье, 28 сентября, Польша закрывала воздушное пространство вблизи своих юго-восточных городов Люблина и Жешува. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Воздушное пространство было закрыто как минимум до 04:00 по Гринвичу в воскресенье из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

Вооруженные силы Польши сообщали, что подняли самолеты в воздух для обеспечения безопасности своего воздушного пространства после того, как Россия нанесла удары по Украине.

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину почти 600 беспилотниками различных типов и десятками ракет воздушного и морского базирования.