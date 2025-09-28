Польша ночью закрывала воздушное пространство вблизи Люблина и Жешува
Люблин (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

В ночь на воскресенье, 28 сентября, Польша закрывала воздушное пространство вблизи своих юго-восточных городов Люблина и Жешува. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Воздушное пространство было закрыто как минимум до 04:00 по Гринвичу в воскресенье из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

Вооруженные силы Польши сообщали, что подняли самолеты в воздух для обеспечения безопасности своего воздушного пространства после того, как Россия нанесла удары по Украине.

В ночь на 28 сентября россияне атаковали Украину почти 600 беспилотниками различных типов и десятками ракет воздушного и морского базирования.

  • В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за угрозы российских дронов в Польше было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов.
  • Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства, а на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства.
  • 27 сентября Зеленский заявил, что в ночь на 10 сентября в сторону Польши летело 92 российских дрона. Часть беспилотников сбила украинская ПВО.
Читайте также
Россия собирает данные о Польше: состояние ПВО, время реакции и разведка – все об атаке дронов
войнапольшалюблинжешув