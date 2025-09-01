Нідерландські F-35 почали патрулювання в Польщі – фото
Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів заступили на патрулювання у повітряному просторі Польщі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
1 вересня літаки F-35 заступили на бойове чергування у польському небі. Винищувачі розташовані на базі у селищі Кшесіни під Познанню.
"Їхня мета – підтримувати захист польського повітряного простору та східного флангу НАТО, зокрема шляхом участі у повітряній місії з підтримки програми NSATU – Безпекової допомоги й навчання НАТО для України", – йдеться в повідомленні.
Це ще один приклад солідарності та колективної оборони, які становлять основу Альянсу, наголосили в Оперативному командуванні ЗС Польщі.
- 30 червня повідомлялося, що Норвегія посилює свій внесок у протиповітряну й протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі.
- А 7 липня стало відомо, що свої винищувачі до Польщі спрямують і Нідерланди. Операція здійснюватиметься у співпраці з Норвегією від 1 вересня до 1 грудня.
Коментарі (0)