Нидерландские F-35 начали патрулирование в Польше – фото
Истребители F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов заступили на патрулирование в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
1 сентября самолеты F-35 заступили на боевое дежурство в польском небе. Истребители находятся на базе в поселке Кшесины под Познанью.
"Их цель – поддерживать защиту польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, в частности путем участия в воздушной миссии по поддержке программы NSATU – Помощи по безопасности и обучению НАТО для Украины", — говорится в сообщении.
Это еще один пример солидарности и коллективной обороны, которые составляют основу Альянса, отметили в Оперативном командовании ВС Польши.
- 30 июня сообщалось, что Норвегия усиливает свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, отправив истребители F-35 в Польшу.
- А 7 июля стало известно, что свои истребители в Польшу направят и Нидерланды. Операция будет осуществляться в сотрудничестве с Норвегией с 1 сентября до 1 декабря.
Комментарии (0)