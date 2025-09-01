Нидерландские F-35 начали патрулирование в Польше – фото
Истребитель F-35 (Фото: Оперативное командование ВС Польши)

Истребители F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов заступили на патрулирование в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

1 сентября самолеты F-35 заступили на боевое дежурство в польском небе. Истребители находятся на базе в поселке Кшесины под Познанью.

"Их цель – поддерживать защиту польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, в частности путем участия в воздушной миссии по поддержке программы NSATU – Помощи по безопасности и обучению НАТО для Украины", — говорится в сообщении.

Это еще один пример солидарности и коллективной обороны, которые составляют основу Альянса, отметили в Оперативном командовании ВС Польши.

Фото: Оперативное командование ВС Польши
Фото: Оперативное командование ВС Польши
  • 30 июня сообщалось, что Норвегия усиливает свой вклад в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО, отправив истребители F-35 в Польшу.
  • А 7 июля стало известно, что свои истребители в Польшу направят и Нидерланды. Операция будет осуществляться в сотрудничестве с Норвегией с 1 сентября до 1 декабря.
