Нидерландские F-35 начали патрулирование в Польше – фото

Самолеты находятся на базе в поселке Кшесины под Познанью

Истребитель F-35 (Фото: Оперативное командование ВС Польши)

Истребители F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов заступили на патрулирование в воздушном пространстве Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

1 сентября самолеты F-35 заступили на боевое дежурство в польском небе. Истребители находятся на базе в поселке Кшесины под Познанью.

"Их цель – поддерживать защиту польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО, в частности путем участия в воздушной миссии по поддержке программы NSATU – Помощи по безопасности и обучению НАТО для Украины", — говорится в сообщении.

Это еще один пример солидарности и коллективной обороны, которые составляют основу Альянса, отметили в Оперативном командовании ВС Польши.

Фото: Оперативное командование ВС Польши

