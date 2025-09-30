Важный логистический узел для Украины и Польши усилят нидерландской ПВО
В декабре 2025 года Нидерланды выведут свои истребители F-35 из Польши, но разместят в стране зенитно-ракетные комплексы и антидронные системы. Об этом сообщило министерство обороны королевства.
"Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря, чтобы способствовать защите территории НАТО. Нидерландские летчики уже несколько раз вступали в действие, один раз применив оружие для сбивания российских дронов (во время атаки 10 сентября. – Ред.)", – говорится в публикации.
В то же время МО Нидерландов анонсировало, что страна также разместит в Польше комплексы Patriot, NASAMS и системы против беспилотников, чтобы "еще больше усилить противовоздушную оборону и защитить важный логистический узел для поддержки Украины".
Сообщение нидерландского Минобороны появилось после того, как 29 сентября его руководитель Рубен Брекельманс посетил отряд F-35 страны, временно находящийся в Польше.
Чиновник отметил военным, что "безрассудная агрессия России становится все сильнее".
Поэтому Нидерланды, разместив свои истребители в Польше, демонстрируют, что они вместе с союзниками остаются в состоянии готовности, поскольку "восточная граница НАТО является также нашей границей безопасности", рассказал Брекельманс.
"Мы решительно готовы защищать эту границу вместе с нашими союзниками", – заявил министр.
Также во время бесед с нидерландскими военными чиновник "узнал больше о сбивании российских дронов Shahed" в начале сентября, добавляют в МО страны.
- Газета The Telegraph заявила, что группа неназванных западных высокопоставленных политиков и военных предложила создание противовоздушного щита над частью Украины, который может в конце концов распространиться и на Киев.
