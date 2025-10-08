Нидерланды планируют создать над Северным морем полигон для испытания БпЛА

Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов считает, что страна должна быть готова к угрозам со стороны дронов

Северное море (Иллюстративное фото: Jeffrey Groeneweg/EPA)

Кабинет министров Нидерландов хочет создать испытательный полигон для беспилотников над Северным морем. Об этом сообщил вещатель NOS.

Эта зона будет простираться от побережья из района Катвейка до порта Роттердама. Ожидается, что это будет постоянный полигон для испытаний беспилотников. Его планируют ввести в эксплуатацию "после лета 2026 года".

Государственный секретарь по вопросам обороны Гейс Туинман заявил, что Нидерланды должны быть готовы к угрозам со стороны беспилотников.

Туинман имеет в виду Украину, "где, конечно, идет война беспилотников", и аэропорты в Европе, "закрытые" из-за пролетов дронов.

Идея заключается в создании своего рода воздушного тоннеля, соединяющего бывший аэродром Валкенбург в Катвейке с испытательной площадкой над Северным морем.

Полет будет проходить над пляжами, но, по словам Туинмана, туристам не нужно беспокоиться. Испытательная зона начнется только над морем.

В конце сентября Зеленский заявлял, что Россия может использовать танкеры для запуска беспилотников по Европе и управление ими.

Тогда неизвестные беспилотники фиксировали в Дании и Швеции.

Также БпЛА летали над землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии и вблизи аэропорта в Мюнхене.