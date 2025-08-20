Нідерланди відправлять до Польщі Patriot та NASAMS, щоб захистити постачання техніки в Україну

Окрім систем ППО, Нідерланди відправлять 300 військових, які пів року нестимуть службу в Польщі

Система ППО Patriot (Фото: EPA)

Нідерланди відправлять у Польщу системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для захисту постачання військової техніки для України від російських атак. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

За його словами, з 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців шість місяців нестимуть службу в Польщі.

"Patriot захищатимуть від балістичних ракет, NASAMS – від ракет меншої дальності, а інші системи будуть перехоплювати дрони", – пояснив міністр.

На початку липня Нідерланди оголосили, що восени розгорнуть у Польщі винищувачі F-35. Вони контролюватимуть повітряний простір Альянсу над Східною Європою.

Операція здійснюватиметься у співпраці з Норвегією від 1 вересня до 1 грудня 2025 року.