Нідерланди відправлять до Польщі Patriot та NASAMS, щоб захистити постачання техніки в Україну
Нідерланди відправлять у Польщу системи протиповітряної оборони Patriot та NASAMS для захисту постачання військової техніки для України від російських атак. Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
За його словами, з 1 грудня 300 нідерландських військовослужбовців шість місяців нестимуть службу в Польщі.
"Patriot захищатимуть від балістичних ракет, NASAMS – від ракет меншої дальності, а інші системи будуть перехоплювати дрони", – пояснив міністр.
На початку липня Нідерланди оголосили, що восени розгорнуть у Польщі винищувачі F-35. Вони контролюватимуть повітряний простір Альянсу над Східною Європою.
Операція здійснюватиметься у співпраці з Норвегією від 1 вересня до 1 грудня 2025 року.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до ініціативи із закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.
- 4 серпня стало відомо, що Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро. До пакета постачань увійдуть складники та ракети для Patriot
- 6 серпня в пресслужбі Альянсу повідомили LIGA.net, що НАТО уже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України.
Коментарі (0)