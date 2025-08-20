Нидерланды отправят в Польшу Patriot и NASAMS, чтобы защитить поставки техники в Украину
Нидерланды отправят в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты поставок военной техники для Украины от российских атак. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.
По его словам, с 1 декабря 300 нидерландских военнослужащих шесть месяцев будут нести службу в Польше.
"Patriot будут защищать от баллистических ракет, NASAMS – от ракет меньшей дальности, а другие системы будут перехватывать дроны", – пояснил министр.
В начале июля Нидерланды объявили, что осенью развернут в Польше истребители F-35. Они будут контролировать воздушное пространство Альянса над Восточной Европой.
Операция будет осуществляться в сотрудничестве с Норвегией от 1 сентября до 1 декабря 2025 года.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net, что к инициативе по закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 4 августа стало известно, что Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро. В пакет поставок войдут комплектующие и ракеты для Patriot
- 6 августа в пресс-службе Альянса сообщили LIGA.net, что НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины.
