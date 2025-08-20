Нидерланды отправят в Польшу Patriot и NASAMS, чтобы защитить поставки техники в Украину

Кроме систем ПВО, Нидерланды отправят 300 военных, которые полгода будут нести службу в Польше

Система ПВО Patriot (Фото: EPA)

Нидерланды отправят в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для защиты поставок военной техники для Украины от российских атак. Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс.

По его словам, с 1 декабря 300 нидерландских военнослужащих шесть месяцев будут нести службу в Польше.

"Patriot будут защищать от баллистических ракет, NASAMS – от ракет меньшей дальности, а другие системы будут перехватывать дроны", – пояснил министр.

В начале июля Нидерланды объявили, что осенью развернут в Польше истребители F-35. Они будут контролировать воздушное пространство Альянса над Восточной Европой.

Операция будет осуществляться в сотрудничестве с Норвегией от 1 сентября до 1 декабря 2025 года.