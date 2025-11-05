Україна спрямовує зусилля, щоб відкрити переговорні кластери з ЄС 19 грудня – віцепрем’єр Качка

Всі шість переговорних кластерів між Україною та Євросоюзом мають бути готовими до кінця листопада, заявив Тарас Качка

Тарас Качка (Фото: Facebook-акаунт посадовця)

Усі зусилля спрямовуються на те, щоб відкрити переговорні кластери з Європейським Союзом 19 грудня під час засідання Європейської ради. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Він вважає, що завершити переговори про вступ до ЄС у 2028 році – це реалістична мета.

"Такий головний висновок з представлення звіту про розширення. Рівень підготовки та темп реформ дозволяють нам це зробити – така оцінка Європейської комісії. Наші з вами спільні зусилля дають результат", – акцентував Тарас Качка, додавши, що Україну чекає попереду багато роботи.

За словами посадовця, звіт містить рекомендації в кожній сфері переговорів. Але це лише невелика видима частина переговорного процесу. Він нагадав, що цього року Україна завершила скринінги.

"Як результат – ми маємо сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт з ще більшою кількістю заходів", – пояснив Тарас Качка.

За його словами, до кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС і фактично потижневий план моніторингу виконання усіх заходів з боку ЄС.

Тарас Качка наголосив, що левова частка цієї роботи – законодавчі акти Верховної Ради та уряду і розвиток інституцій (особливо у частині верховенства права).

За умов злагодженої роботи парламенту та уряду все можна зробити до кінця 2027 року, уточнив він.

Урядовець додав, що паралельно потрібно провести власне переговори. Необхідно формально відкрити усі кластери й знайти шляхи, як це зробити. Україна має підтримку 26 членів ЄС, за винятком Угорщини.

"Шукаємо шляхи й для зміни позиції Угорщини <…> Сподіваюсь результат отримаємо", – сказав він.

Тим часом Україна не зупиняє роботу над підготовкою усіх кластерів для відкриття. Комісія зазначила, що перший, другий та шостий кластери готові для відкриття. Переговорна позиція України за третім кластером схвалена, а проєкт переговорної позиції ЄС Єврокомісія передала до Ради. Завершується підготовка переговорних позицій щодо кластерів чотири та п’ять. Всі шість кластерів мають бути готовими до кінця листопада.

"А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської ради", – сказав віцепремʼєр.