Украина направляет усилия, чтобы открыть переговорные кластеры с ЕС 19 декабря – Качка
Все усилия направляются на то, чтобы открыть переговорные кластеры с Европейским Союзом 19 декабря во время заседания Европейского совета. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Он считает, что завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году – это реалистичная цель.
"Таков главный вывод из представления Отчета о расширении. Уровень подготовки и темп реформ позволяют нам это сделать – такова оценка Европейской комиссии. Наши с вами совместные усилия дают результат", — акцентировал Качка, добавив, что Украине предстоит впереди много работы.
По словам чиновника, отчет содержит рекомендации в каждой сфере переговоров. Но это лишь небольшая видимая часть переговорного процесса. Он напомнил, что в этом году Украина завершила скрининги.
"Как результат мы имеем сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий", — пояснил Качка.
По его словам, до конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС и фактически еженедельный план мониторинга выполнения всех мероприятий со стороны ЕС.
Качка отметил, что львиная доля этой работы – законодательные акты Верховной Рады и правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права).
В условиях слаженной работы парламента и правительства все можно сделать до конца 2027 года, уточнил он.
Чиновник добавил, что параллельно нужно провести собственно переговоры. Необходимо формально открыть все кластеры и найти пути, как это сделать. Украина имеет поддержку 26 членов ЕС, за исключением Венгрии.
"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии <…> Надеюсь результат получим", – сказал он.
Между тем Украина не останавливает работу над подготовкой всех кластеров для открытия. Комиссия отметила, что первый, второй и шестой кластеры готовы для открытия. Переговорная позиция Украины по третьему кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Еврокомиссия передала в Раду. Завершается подготовка переговорных позиций по кластерам четыре и пять. Все шесть кластеров должны быть готовы до конца ноября.
"А значит дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направлены на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского совета", — сказал вице-премьер.
- 14 марта 2025 года Зеленский сообщил, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна – Венгрия. Для решения вопросов внешней политики и безопасности нужна поддержка всех членов блока.
- 26 июня Орбан объявил результаты пропагандистского национального опроса Voks2025 относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что абсолютное большинство венгров проголосовали против.
- В октябре Качка заявлял, что Украина ожидает прорыва в продвижении своей заявки на членство в ЕС до конца этого года.
