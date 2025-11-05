Украина направляет усилия, чтобы открыть переговорные кластеры с ЕС 19 декабря – Качка

Все шесть переговорных кластеров между Украиной и Евросоюзом должны быть готовы до конца ноября, заявил Тарас Качка

Тарас Качка (Фото: Facebook-аккаунт чиновника)

Все усилия направляются на то, чтобы открыть переговорные кластеры с Европейским Союзом 19 декабря во время заседания Европейского совета. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Он считает, что завершить переговоры о вступлении в ЕС в 2028 году – это реалистичная цель.

"Таков главный вывод из представления Отчета о расширении. Уровень подготовки и темп реформ позволяют нам это сделать – такова оценка Европейской комиссии. Наши с вами совместные усилия дают результат", — акцентировал Качка, добавив, что Украине предстоит впереди много работы.

По словам чиновника, отчет содержит рекомендации в каждой сфере переговоров. Но это лишь небольшая видимая часть переговорного процесса. Он напомнил, что в этом году Украина завершила скрининги.

"Как результат мы имеем сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт с еще большим количеством мероприятий", — пояснил Качка.

По его словам, до конца года все эти документы консолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС и фактически еженедельный план мониторинга выполнения всех мероприятий со стороны ЕС.

Качка отметил, что львиная доля этой работы – законодательные акты Верховной Рады и правительства и развитие институтов (особенно в части верховенства права).

В условиях слаженной работы парламента и правительства все можно сделать до конца 2027 года, уточнил он.

Чиновник добавил, что параллельно нужно провести собственно переговоры. Необходимо формально открыть все кластеры и найти пути, как это сделать. Украина имеет поддержку 26 членов ЕС, за исключением Венгрии.

"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии <…> Надеюсь результат получим", – сказал он.

Между тем Украина не останавливает работу над подготовкой всех кластеров для открытия. Комиссия отметила, что первый, второй и шестой кластеры готовы для открытия. Переговорная позиция Украины по третьему кластеру одобрена, а проект переговорной позиции ЕС Еврокомиссия передала в Раду. Завершается подготовка переговорных позиций по кластерам четыре и пять. Все шесть кластеров должны быть готовы до конца ноября.

"А значит дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направлены на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского совета", — сказал вице-премьер.