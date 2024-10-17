Україна та Греція підписали безпекову угоду: Афіни сприятимуть навчанню льотчиків ЗСУ на F-16
Кіріакос Міцотакіс і Володимир Зеленський (Фото: ОП)

У четвер, 17 жовтня, у Брюсселі президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це повідомив Офіс президента.

З початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну. Цією угодою країна закріплює готовність забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби України й надалі.

Разом із партнерами Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для західних винищувачів F-16.

Крім того, в документі йдеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти Росії, відшкодування збитків, завданих російською агресією, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в Європейському Союзі й НАТО.

Загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.

  • 15 березня в уряді Греції повідомили, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси.
  • 23 квітня видання Рronews писало, що Греція може передати Україні Patriot за умови грошової компенсації від США та гарантій безпеки через загрозу з боку Туреччини.
  • 26 квітня прем’єр Греції Міцотакіс заявив, що Греція не зможе передати Україні ППО, оскільки вона має "вирішальне значення" для самої держави.
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