Украина и Греция подписали соглашение: Афины будут способствовать обучению ВСУ на F-16
Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В четверг, 17 октября, в Брюсселе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в частности, материально-техническую и учебную. Этим соглашением страна закрепляет готовность обеспечивать наиболее насущные оборонные нужды Украины и дальше.

Вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для западных истребителей F-16.

Кроме того, в документе говорится об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против России, возмещении ущерба, нанесенного российской агрессией, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в Европейском Союзе и НАТО.

В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.

  • 15 марта в правительстве Греции сообщили, что страна готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы.
  • 23 апреля издание Рronews писало, что Греция может передать Украине Patriot при условии денежной компенсации от США и гарантий безопасности из-за угрозы со стороны Турции.
  • 26 апреля премьер Греции Мицотакис заявил, что Греция не сможет передать Украине ПВО, поскольку она имеет "решающее значение" для самого государства.
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