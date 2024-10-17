Украина и Греция подписали соглашение: Афины будут способствовать обучению ВСУ на F-16

Всего Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений

Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

В четверг, 17 октября, в Брюсселе президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил Офис президента.

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С начала полномасштабного российского вторжения Греция оказывает Украине военную помощь, в частности, материально-техническую и учебную. Этим соглашением страна закрепляет готовность обеспечивать наиболее насущные оборонные нужды Украины и дальше.

Вместе с партнерами Греция предоставит дополнительные ресурсы для ускорения подготовки украинских пилотов и технического персонала для западных истребителей F-16.

Кроме того, в документе говорится об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против России, возмещении ущерба, нанесенного российской агрессией, а также взаимодействии в областях культуры, образования и искусства.

Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в Европейском Союзе и НАТО.

В целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.