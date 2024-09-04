Україна та Ірландія підписали угоду про підтримку та співробітництво

Ірландія зобов'язалася протягом наступних 10 років надавати Україні допомогу в різних сферах, в тому числі й безпековій

Володимир Зеленський та Саймон Гарріс (Фото: Офіс президента)

У середу, 4 вересня, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

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