Україна та Ірландія підписали угоду про підтримку та співробітництво
У середу, 4 вересня, президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс підписали Угоду про підтримку України та співробітництво між двома країнами. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.
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