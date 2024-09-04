Украина и Ирландия подписали соглашение о поддержке и сотрудничестве
В среду, 4 сентября, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Саймон Гаррис подписали Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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