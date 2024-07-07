Україна відкинула пропозицію Болгарії стати посередником у мирних переговорах з Росією

Посольство України у Болгарії закликало офіційних осіб країни утриматися від використання теми війни в політичних цілях

Болгарський прапор (Фото: ЕРА / VASSIL DONEV)

Посольство України у Болгарії відповіло на пропозицію Софії стати посередником у мирних переговорах між Києвом та Москвою. У пресслужбі дипмісії закликали усіх офіційних осіб та політичні сили Болгарії не використовувати тему війни у політичних цілях.

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6 липня болгарське видання Novinite писало, що виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Димитар Главчев заявив про бажання під час саміту НАТО у Вашингтоні запропонувати розпочати мирні переговори між Україною та Росією, а також повідомив про бажання Софії бути в них посередником.

"Посольство України в Республіці Болгарія закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях", – йдеться у повідомленні.

У посольстві нагадали, що країна спільно з союзниками працює над реалізацією Формули миру президента України Володимира Зеленського, та подякували Димитару Главчеву за участь у Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.

Там також подякували за ухвалені Болгарією рішення на підтримку України та за всю надану політичну, фінансову, енергетичну, гуманітарну й оборонну практичну допомогу.

"Висловлюючи вдячність, Посольство України закликає до консолідації усіх політичних сил і громадянського суспільства для посилення допомоги Україні в ім’я відновлення сталого миру і справедливості", – підсумували у дипломатичній установі.

28 червня 2024 року стало відомо, що президент Болгарії Румен Радев відмовився взяти участь у Вашингтонському саміті НАТО через позицію, яку він "має обстоювати щодо України".

30 червня Зеленський заявив, що Україна може вести перемовини з Росією через посередників, і як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи.

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