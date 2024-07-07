Украина отвергла предложение Болгарии стать посредником в мирных переговорах с Россией

Посольство Украины в Болгарии призвало официальных лиц страны воздержаться от использования темы войны в политических целях

Болгарский флаг (Фото: ЕРА / VASSIL DONEV)

Посольство Украины в Болгарии ответило на предложение Софии стать посредником в мирных переговорах между Киевом и Москвой. В пресс-службе дипмиссии призвали всех официальных лиц и политические силы Болгарии не использовать тему войны в политических целях.

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6 июля болгарское издание Novinite писало, что исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил о желании во время саммита НАТО в Вашингтоне предложить начать мирные переговоры между Украиной и Россией, а также сообщил о желании Софии быть в них посредником.

"Посольство Украины в Республике Болгария призывает всех официальных лиц и все политические силы Болгарии воздержаться от использования темы войны в политических целях", – говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что страна совместно с союзниками работает над реализацией Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, и поблагодарили Димитара Главчева за участие в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.

Там также поблагодарили за принятые Болгарией решения в поддержку Украины и за всю оказанную политическую, финансовую, энергетическую, гуманитарную и оборонную практическую помощь.

"Выражая признательность, Посольство Украины призывает к консолидации всех политических сил и гражданского общества для усиления помощи Украине во имя восстановления устойчивого мира и справедливости", – подытожили в дипломатическом учреждении.

28 июня 2024 года стало известно, что президент Болгарии Румен Радев отказался принять участие в Вашингтонском саммите НАТО из-за позиции, которую он "должен отстаивать в отношении Украины".

30 июня Зеленский заявил, что Украина может вести переговоры с Россией через посредников, и в качестве примера привел формат Черноморской зерновой инициативы.

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