Сили оборони ліквідували 810 окупантів та знищили 49 артилерійських систем

Захисники знищили 13 бронемашин та сім танків російських загарбників

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 810 російських загарбників, знищили 49 артилерійських систем та 20 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати окупантів на 2 січня 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 360 820 (+810);

- танків – 5990 (+7);

- бойових броньованих машин – 11 100 (+13);

- артилерійських систем – 8531 (+49);

- РСЗВ – 945 (+2);

- засобів ППО – 626 (+1);

- літаків – 329 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53);

- крилатих ракет – 1710 (+1);

- кораблів / катерів – 23 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11365 (+35);

- спеціальної техніки – 1284 (+7).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Вранці 2 січня росіяни здійснюють масовану ракетну атаку по України: читайте перебіг тривоги у детальній хроніці та стрічці новин.

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