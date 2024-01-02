Сили оборони ліквідували 810 окупантів та знищили 49 артилерійських систем
Сили оборони ліквідували 810 російських загарбників, знищили 49 артилерійських систем та 20 одиниць бронетехніки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати окупантів на 2 січня 2024 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 360 820 (+810);
- танків – 5990 (+7);
- бойових броньованих машин – 11 100 (+13);
- артилерійських систем – 8531 (+49);
- РСЗВ – 945 (+2);
- засобів ППО – 626 (+1);
- літаків – 329 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6710 (+53);
- крилатих ракет – 1710 (+1);
- кораблів / катерів – 23 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11365 (+35);
- спеціальної техніки – 1284 (+7).
- Вранці 2 січня росіяни здійснюють масовану ракетну атаку по України: читайте перебіг тривоги у детальній хроніці та стрічці новин.
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