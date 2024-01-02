Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов и уничтожили 49 артиллерийских систем
Силы обороны ликвидировали 810 российских захватчиков, уничтожили 49 артиллерийских систем и 20 единиц бронетехники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери оккупантов на 2 января 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 360 820 (+810);
– танков и 5990 (+7);
– боевых бронированных машин – 11 100 (+13);
– артиллерийских систем – 8531 (+49);
– РСЗО – 945 (+2);
– средств ПВО – 626 (+1);
– самолетов – 329 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53);
– крылатых ракет – 1710 (+1);
– кораблей / катеров – 23 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35);
– специальной техники – 1284 (+7).
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