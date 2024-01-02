Силы обороны ликвидировали 810 оккупантов и уничтожили 49 артиллерийских систем

Защитники уничтожили 13 бронемашин и семь танков российских захватчиков

Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали 810 российских захватчиков, уничтожили 49 артиллерийских систем и 20 единиц бронетехники. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери оккупантов на 2 января 2024 года ориентировочно составили:

– личного состава – около 360 820 (+810);

– танков и 5990 (+7);

– боевых бронированных машин – 11 100 (+13);

– артиллерийских систем – 8531 (+49);

– РСЗО – 945 (+2);

– средств ПВО – 626 (+1);

– самолетов – 329 (+0);

– вертолетов – 324 (+0);

– БпЛА оперативно-тактического уровня – 6710 (+53);

– крылатых ракет – 1710 (+1);

– кораблей / катеров – 23 (+0);

– подводных лодок – 1(+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 11365 (+35);

– специальной техники – 1284 (+7).

Инфографика: Генштаб ВСУ

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