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Українські війська врахували досвід перших тижнів контрнаступу та продовжують штурми – Британія

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25.06.2023, 10:18
Українські війська врахували досвід перших тижнів контрнаступу та продовжують штурми – Британія - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони врахували досвід перших тижнів контрнаступу та продовжують штурми. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, останніми днями Сили оборони знову проводять великі наступальні операції на трьох основних напрямках на півдні та сході України.

"Українські війська використовують досвід перших двох тижнів контрнаступу для відпрацювання тактики штурму глибокої, добре підготовленої російської оборони. Українські підрозділи досягають поступових, але неухильних тактичних успіхів на ключових напрямках", – заявили у британській розвідці.

У той же час, повідомили союзники, на Луганщині російські війська здійснили власні значні зусилля, щоб розпочати атаку в районі Серебрянського лісництва в районі Кремінної.

"Росія досягла невеликих успіхів, але українські сили запобігли прориву", – йдеться в повідомленні.

  • 23 червня у Міноборони повідомили, що ЗСУ зупиняють наступ окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямах.
  • 24 червня Східне угруповання військ почало наступ на кількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є поступ уперед.

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Наталія Медведєва
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війнаконтрнаступбританська розвідка
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