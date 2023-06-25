Украинские войска учли опыт первых недель контрнаступления и продолжают штурмы – Британия

Силы обороны учли опыт первых недель контрнаступления и продолжают штурмы. Об этом говорится в ежедневном отчете разведки Минобороны Великобритании.

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Как отмечается, в последние дни Силы обороны вновь проводят крупные наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для отработки тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения добиваются постепенных, но неуклонных тактических успехов на ключевых направлениях", – заявили в британской разведке.

В то же время, сообщили союзники, в Луганской области российские войска предприняли собственные значительные усилия, чтобы начать атаку в районе Серебрянского лесничества в районе Кременной.

"Россия добилась небольших успехов, но украинские силы предотвратили прорыв", – говорится в сообщении.

23 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ останавливают наступление оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

24 июня Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед.

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