Україна стала членом виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї, а Росія не пройшла
Україну обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і назвав це важливою дипломатичною перемогою.
Разом з Україною на 2026-2028 роки до Ради обрали Словаччину та Словенію, а Росія втретє поспіль зазнала поразки.
"Попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ", – зазначив міністр.
За словами Сибіги, ця перемога є також важливим інструментом для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, яких зазнає Україна через збройну агресію Росії.
Голова МЗС наголосив, що Україна й надалі буде працювати над тим, щоб міжнародне право дотримувалося, а світ залишався захищеним від загрози хімічної зброї.
