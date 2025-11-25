Украина стала членом совета Организации по запрещению химического оружия, а Россия не прошла

Россия, которая нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не имеет права влиять на руководящий орган ОЗХО

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украину избрали в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига и назвал это важной дипломатической победой.

Вместе с Украиной на 2026-2028 годы в Совет выбрали Словакию и Словению, а Россия в третий раз подряд потерпела поражение.

"Несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: системный нарушитель Конвенции о запрещении химического оружия не может влиять на руководящий орган ОЗХО", – отметил министр.

По словам Сибиги, эта победа является также важным инструментом для обеспечения надлежащего и своевременного реагирования на химические угрозы, которые испытывает Украина из-за вооруженной агрессии России.

Глава МИД подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы международное право соблюдалось, а мир оставался защищенным от угрозы химического оружия.