Кремль распространяет фейк о разветвленной сети химлабораторий в Украине – ЦПД
Российские пропагандистские медиа распространяют новый фейк о якобы существовании "разветвленной сети лабораторий для массового производства боевых отравляющих веществ" в Украине. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
Прокремлевские ресурсы ссылаются на заявление постоянного представителя России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимира Тарабрина, который утверждает, что якобы зафиксированы "сотни случаев применения химического оружия Вооруженными силами Украины".
В ЦПД отмечают, что перечень так называемых доказательств традиционный для российской пропаганды: ссылка на анонимные отчеты Минобороны РФ, упоминание о "газе Сирень", CS/Chloracetophenone, "психотропах" и "синильной кислоте" – без всяких верифицированных данных или процедур проверки ОЗХО.
Украина является государством-участником Конвенции о запрещении химического оружия и не имеет программ по созданию или производству боевых отравляющих веществ, подчеркнули в Центре.
"Заявления России не подкреплены официальными расследованиями или механизмами проверки ОЗХО. Москва манипулирует понятиями, чтобы создать иллюзию "системного применения химоружия", – сообщили в ЦПД.
Цель распространения таких заявлений – оправдание агрессии, милитаризация оккупированных территорий и усиление страха перед вымышленными "внешними угрозами", подавая оккупацию как "спасение".
- В июле сообщалось, что нидерландские разведслужбы собрали доказательства того, что Россия широко применяет запрещенное химическое оружие на фронте в Украине, в частности вещество хлорпикрин.
- 27 августа ЦПД сообщало, что российская пропаганда распространяет фейк о якобы подготовке Украиной "провокаций" с опасными веществами в зоне боевых действий в Донецкой области.
Комментарии (0)