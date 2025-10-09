Кремль поширює фейк про розгалужену мережу хімлабораторій в Україні – ЦПД

Метою поширення таких заяв є виправдання агресії, мілітаризація окупованих територій і посилення страху, наголосили в ЦПД

Хімічна зброя (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські пропагандистські медіа поширюють новий фейк про нібито існування "розгалуженої мережі лабораторій для масового виробництва бойових отруйних речовин" в Україні. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

Прокремлівські ресурси посилаються на заяву постійного представника Росії при Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) Володимира Тарабріна, який стверджує, що нібито зафіксовано "сотні випадків застосування хімічної зброї Збройними силами України".

Читайте також Хімічна зброя та хімічна політика терористичних режимів

В ЦПД наголошують, що перелік так званих доказів традиційний для російської пропаганди: посилання на анонімні звіти Міноборони РФ, згадка про "газ Сирень", CS/Chloracetophenone, "психотропи" та "синильну кислоту" – без жодних верифікованих даних чи процедур перевірки ОЗХО.

Україна є державою-учасницею Конвенції про заборону хімічної зброї й не має програм зі створення або виробництва бойових отруйних речовин, наголосили в Центрі.

"Заяви Росії не підкріплені офіційними розслідуваннями чи механізмами перевірки ОЗХО. Москва маніпулює поняттями, щоб створити ілюзію "системного застосування хімзброї", – повідомили в ЦПД.

Метою поширення таких заяв є виправдання агресії, мілітаризація окупованих територій і посилення страху перед вигаданими "зовнішніми загрозами", подаючи окупацію як "порятунок".

Скриншот: ЦПД

У липні повідомлялося, що нідерландські розвідслужби зібрали докази того, що Росія широко застосовує заборонену хімічну зброю на фронті в Україні, зокрема речовину хлорпікрин.

27 серпня ЦПД повідомляло, що російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на Донеччині.