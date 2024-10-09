Умєров: Літаки Mirage 2000 будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу над ворогом

Рустем Умєров у Франції (Фото: Міністерство оборони)

Винищувачі Mirage 2000, які Франція передасть Збройним Силам України у 2025 році, будуть оснащені так, щоб українські льотчики мали перевагу над ворогом. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Очільник оборонного відомства розповів, що провів зустріч зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню. Вони, зокрема, обговорили постачання літаків Mirage 2000.

"Ми обговорювали, які платформи будуть передаватися, модернізацію, підготовку пілотів, інфраструктуру, авіоніку, тобто в цьому плані Франція нам буде допомагати. І обговорювали, які можливості після Mirage можуть іще надати нам. Ми вдячні, що йдемо по графіку, і скоро, сподіваюся, будемо мати їх у себе", – сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про оснащення винищувачів, Умєров заявив, що Україна буде мати гарну перевагу над ворогом.

"Літаки будуть оснащені так, щоб ми мали перевагу", – резюмував міністр.