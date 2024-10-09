Умеров: Самолеты Mirage 2000 будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество над врагом
Истребители Mirage 2000, которые Франция передаст Вооруженным Силам Украины в 2025 году, будут оснащены так, чтобы у украинских летчиков было преимущество над врагом. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Глава оборонного ведомства рассказал, что провел встречу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню. Они, в частности, обсудили поставки самолетов Mirage 2000.
"Мы обсуждали, какие платформы будут передаваться, модернизацию, подготовку пилотов, инфраструктуру, авионику, то есть в этом плане Франция нам будет помогать. И обсуждали, какие возможности после Mirage могут еще предоставить нам. Мы благодарны, что идем по графику, и скоро, надеюсь, будем иметь их у себя", – сказал министр.
Отвечая на вопрос об оснащении истребителей, Умеров заявил, что Украина будет иметь хорошее преимущество над врагом.
"Самолеты будут оснащены так, чтобы мы имели преимущество", — резюмировал министр.
- 6 июня 2024 года Макрон объявил в Нормандии, что Франция передаст Украине несколько истребителей Mirage 2000-5 и возьмет на себя обучение украинских пилотов.
- 8 октября министр обороны Франции Лекорню заявил, что Украина получит обещанные самолеты Mirage 2000 в первой половине 2025 года.