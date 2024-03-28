Умєров: Лише 3% російських дронів та ракет вдарили з початку року по військових об'єктах

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Майже всі ракети, дрони та керовані бомби, якими Росія атакувала Україну від початку 2024 року, вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.

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За його словами, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн.

"Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб уразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1 804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражувальними боєприпасами", – сказав Умєров.

Глава Міноборони додав, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Це допоможе захистити як українців, так і країни НАТО.

Упродовж минулого тижня росіяни використали для ударів майже 190 ракет різних типів та майже 140 дронів-камікадзе типу Shahed.

Удари продовжилися й цього тижня: 25 березня у Києві уламки російської ракети, ймовірно, "Циркона", впали у Печерському районі, постраждали 10 людей. Також останніми днями окупанти атакують південь.

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