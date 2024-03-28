Умеров: Лишь 3% российских дронов и ракет ударили с начала года по военным объектам

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Почти все ракеты, дроны и управляемые бомбы, которыми Россия атаковала Украину с начала 2024 г., ударили по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на внеочередном заседании Совета Украина – НАТО.

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По его словам, общая взрывная мощность комбинированных авиаударов по Украине с начала года превышает девять килотонн.

"Лишь 3% этих российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, в то время как 97% поражали гражданскую инфраструктуру. Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщает, что 712 из 1 804 жертв среди гражданского населения, подтвержденных ООН за последние 3 месяца, повлекли за собой ракетные атаки и атаки баражирующими боеприпасами", – сказал Умеров.

Глава Минобороны добавил, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны. Это поможет защитить как украинцев, так и страны НАТО.

В течение прошлой недели россияне использовали для ударов почти 190 ракет разных типов и почти 140 дронов-камикадзе типа Shahed.

Удары продолжились и на этой неделе: 25 марта в Киеве обломки российской ракеты, вероятно, "Циркона", упали в Печерском районе, пострадали 10 человек. Также в последние дни кафиры атакуют юг.

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