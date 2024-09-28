"Унікальний випадок". Боррель засудив участь Угорщини в ініціативі Китаю щодо миру в Україні

"Я вперше бачу, що член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир не за планом Зеленського", – сказав він

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив рішення Угорщини долучитися до ініціативи "Друзі миру", організованої Китаєм та Бразилією для обговорення так званого мирного плану щодо України. Про це повідомляє Голос Америки.

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Відповідаючи на запитання, чи продовжить Євросоюз підтримувати Україну у разі припинення допомоги з боку США, Боррель висловив упевненість, що в Європі збережеться сильна політична прихильність до підтримки України.

Водночас він зауважив, що починає помічати певні ознаки ослаблення єдності серед європейських країн.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні. І я вперше бачу, що держава-член ЄС бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського", – висловився дипломат.

Він додав, що це – "унікальний випадок", і висловив упевненість, що такі настрої "не призведуть до пандемії серед держав-членів".

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

12 вересня Зеленський назвав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.

Вчора, 27 вересня, стало відомо, що Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня створюють платформу "Друзі миру", яка буде спрямована на врегулювання війни в Україні. Угорщина вже заявила, що доєднається.

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