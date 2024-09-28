"Уникальный случай". Боррель осудил участие Венгрии в инициативе Китая по миру в Украине

"Впервые вижу, что член ЕС принимает участие сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир не по плану Зеленского", – сказал он

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/WAEL HAMZEH)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил решение Венгрии присоединиться к инициативе "Друзья мира", организованной Китаем и Бразилией для обсуждения так называемого мирного плана по Украине. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отвечая на вопрос, продолжит ли Евросоюз поддерживать Украину в случае прекращения помощи со стороны США, Боррель выразил уверенность, что в Европе сохранится сильная политическая приверженность поддержке Украины.

В то же время, он отметил, что начинает замечать определенные признаки ослабления единства среди европейских стран.

"Есть определенные страны-члены, не так много, возможно, только одна, конечно, не самая могущественная, начинающая думать категориями капитуляции, говоря о мире. Конечно, никто не употребляет слова "капитуляция", но их подходы вполне эквивалентны. И я впервые вижу, что государство-член ЕС участвует сегодня во встрече, созванной Китаем и Бразилией, чтобы обсудить мир по другому подходу, чем план Зеленского", – высказался дипломат.

Он добавил, что это – "уникальный случай", и выразил уверенность, что такие настроения "не приведут к пандемии среди государств-членов".

Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.

27 сентября стало известно, что Китай вместе с другими странами Глобального Юга создают платформу "Друзья мира", которая будет направлена на урегулирование войны в Украине. Венгрия уже заявила, что присоединится.

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