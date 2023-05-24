Воллес на зустрічі з Резніковим: Путін має усвідомити, що він не виграє цю війну
Російський диктатор Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв'язаній ним війні проти України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес за підсумками зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим у Києві.
"Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну яку він розв’язав, попри те скільки він відправить на смерть російських солдатів задля свого его та імперських амбіцій", – сказав він.
Воллес додав, що Росія вже починає усвідомлювати, що західні союзники будуть разом з Україною у її праві на самооборону й допомагатимуть всіма можливими видами озброєння, включно з танками, ракетами Storm Shadow та винищувачами F-16.
Він наголосив, що Захід буде завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не лише у боротьбі проти російської агресії, але й після війни.
- 18 травня 2023 року Воллес заявив, що Україна вже почала використовувати далекобійні ракети Storm Shadow.
- 23 травня у Німеччині попросили канцлера Шольца передати Україні далекобійні ракети Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
- 24 травня Воллес прибув з неофіційним візитом до Києва.
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