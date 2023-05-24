Уоллес на встрече с Резниковым: Путин должен осознать, что он не выиграет эту войну

Российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить в развязанной им войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Киеве.

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"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций", – сказал он.

Уоллес добавил, что Россия уже начинает осознавать, что западные союзники будут вместе с Украиной в ее праве на самооборону и будут помогать всеми возможными видами вооружения, включая танки, ракеты Storm Shadow и истребители F-16.

Он подчеркнул, что Запад будет всегда стоять бок о бок с Украиной не только в борьбе против российской агрессии, но и после войны.

18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.

23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.

24 мая Уоллес прибыл с неофициальным визитом в Киев.

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