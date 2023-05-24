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Уоллес на встрече с Резниковым: Путин должен осознать, что он не выиграет эту войну

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 12:13
Уоллес на встрече с Резниковым: Путин должен осознать, что он не выиграет эту войну - Фото
Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин должен осознать, что он не сможет победить в развязанной им войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес по итогам встречи с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Киеве.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций", – сказал он.

Уоллес добавил, что Россия уже начинает осознавать, что западные союзники будут вместе с Украиной в ее праве на самооборону и будут помогать всеми возможными видами вооружения, включая танки, ракеты Storm Shadow и истребители F-16.

Он подчеркнул, что Запад будет всегда стоять бок о бок с Украиной не только в борьбе против российской агрессии, но и после войны.

  • 18 мая 2023 года Уоллес заявил, что Украина уже начала использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • 23 мая в Германии попросили канцлера Шольца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, аналог ракет Storm Shadow.
  • 24 мая Уоллес прибыл с неофициальным визитом в Киев.

Читайте также: На ближайшем Рамштайне будут обсуждать ПВО, боеприпасы и F-16 для Украины – Пентагон

Милана Головань
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