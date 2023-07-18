Воллес: Розкол в ієрархії російської армії реальний, а Росія більш крихка, ніж визнає

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес на конференції Інституту глобальних змін Тоні Блера в Лондоні заявив, що Росія "більш крихка", ніж визнають росіяни, а розкол у російській армії – цілком реальний. Його цитує британське видання iNews.

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Відповідаючи на запитання, чи можливо Україні виграти війну проти Росії, британський міністр сказав "Я думаю, що її можна здолати. Я вважаю, що Росія набагато крихкіша, ніж росіяни цього хочуть", зазначивши, що російська армія втратила вже понад 230 000 особового складу.

Воллес додав, що контрнаступ Сил оборони не є "тривожно повільним".

"Просто вони (окупанти. – Ред.) всюди кидають міни. Це, звичайно, уповільнює наступ (ЗСУ. – Ред.), відважним чоловікам та жінкам доводиться прокладати собі шлях через мінні поля", – наголосив він, додавши, що Сили оборони продовжують просуватися на трьох напрямках.

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