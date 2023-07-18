Уоллес: Раскол в иерархии российской армии реален, а Россия более хрупкая, чем признает
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне заявил, что Россия "более хрупкая", чем признают россияне, а раскол в российской армии – вполне реальный. Его цитирует британское издание iNews.
Отвечая на вопрос, возможно ли Украине выиграть войну против России, британский министр сказал "Я думаю, что ее можно одолеть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем россияне этого хотят", отметив, что российская армия потеряла уже более 230 000 личного состава.
Уоллес добавил, что контрнаступление Сил обороны не является "тревожно медленным".
"Просто они (оккупанты. – Ред.) повсюду бросают мины. Это, конечно, замедляет наступление (ВСУ. – Ред.), отважным мужчинам и женщинам приходится прокладывать себе путь через минные поля", – подчеркнул он, добавив, что Силы обороны продолжают продвигаться по трем направлениям.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 18 июля в Минобороны сообщили, что у ВСУ уже есть инициатива на Купянском направлении, а Силы обороны продолжают наступление на южном фланге под Бахмутом.
- В Генштабе сообщили об успехе ВСУ на двух участках фронта во время наступления в направлении Бердянска и Мелитополя на юге.
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