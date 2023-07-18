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Уоллес: Раскол в иерархии российской армии реален, а Россия более хрупкая, чем признает

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 21:50
Уоллес: Раскол в иерархии российской армии реален, а Россия более хрупкая, чем признает - Фото
Бен Уоллес (Фото: ЕРА)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне заявил, что Россия "более хрупкая", чем признают россияне, а раскол в российской армии – вполне реальный. Его цитирует британское издание iNews.

Отвечая на вопрос, возможно ли Украине выиграть войну против России, британский министр сказал "Я думаю, что ее можно одолеть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем россияне этого хотят", отметив, что российская армия потеряла уже более 230 000 личного состава. 

Уоллес добавил, что контрнаступление Сил обороны не является "тревожно медленным".

"Просто они (оккупанты. – Ред.) повсюду бросают мины. Это, конечно, замедляет наступление (ВСУ. – Ред.), отважным мужчинам и женщинам приходится прокладывать себе путь через минные поля", – подчеркнул он, добавив, что Силы обороны продолжают продвигаться по трем направлениям.

Читайте также: Наступление ВСУ "далеко от провала", есть значительные силы в резерве – генерал Милли

Милана Головань
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