Уряд Канади просить у парламенту $385 млн на військову допомогу Україні

Канадський уряд звернувся до парламенту з проханням надати $385 млн (США) на військову допомогу Україні. Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, передає Укрінформ.

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"Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення $500 млн для надання військової допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на "надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, зокрема вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків".

12 липня 2023 року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України – виділення $410 млн на військову допомогу.

25 серпня між Україною та Канадою розпочалися переговори щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено декларацією G7.

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