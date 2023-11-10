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Уряд Канади просить у парламенту $385 млн на військову допомогу Україні

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 22:42
Уряд Канади просить у парламенту $385 млн на військову допомогу Україні - Фото
Прапор Канади (Фото: Pixabay)

Канадський уряд звернувся до парламенту з проханням надати $385 млн (США) на військову допомогу Україні. Про це йдеться у бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, передає Укрінформ.

"Просимо парламент схвалити для міністерства оборони виділення $500 млн для надання військової допомоги Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на "надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, зокрема вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків".

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Мілана Головань
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