Правительство Канады просит у парламента $385 млн на военную помощь Украине

Канадское правительство обратилось в парламент с просьбой предоставить $385 млн (США) на военную помощь Украине. Об этом говорится в бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, передает Укринформ.

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"Просим парламент одобрить для министерства обороны выделение $500 млн для предоставления военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

12 июля 2023 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Украины – выделении $410 млн на военную помощь.

25 августа между Украиной и Канадой начались переговоры по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, как это предусмотрено декларацией G7.

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