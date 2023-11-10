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Правительство Канады просит у парламента $385 млн на военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 22:42
Правительство Канады просит у парламента $385 млн на военную помощь Украине - Фото
Флаг Канады (Фото: Pixabay)

Канадское правительство обратилось в парламент с просьбой предоставить $385 млн (США) на военную помощь Украине. Об этом говорится в бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, передает Укринформ.

"Просим парламент одобрить для министерства обороны выделение $500 млн для предоставления военной помощи Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

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Милана Головань
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