Урсула фон дер Ляєн не планує летіти до Вашингтона на зустріч із Трампом

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не планує на початку тижня відвідати Білий дім разом з іншими європейськими лідерами для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

За його словами, Фон дер Ляєн сфокусована на підготовці послання про стан справ у ЄС (State of the Union).

"Наразі ніяких планів щодо подорожей не передбачається", – заявив речник.

Він зазначив, що, за його даними, наразі жоден інший європейський лідер не прибув до Вашингтона. Водночас він підтвердив, що спецпредставник з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у столиці США разом із командою європейських експертів.

Там вони мають провести зустріч з американськими колегами для обговорення санкцій.

Він також уточнив, що минулого тижня Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Водночас розмови з президентом Трампом не було. За словами речника, єдиною темою спілкування з Венсом були питання, що стосуються України.

"Ми зараз перебуваємо у важливому моменті щодо нашої політики стосовно України. Готується наступний пакет санкцій, тож обговорювалися саме ці питання", – додав він, не розкриваючи деталей.