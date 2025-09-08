Урсула фон дер Ляєн не планує летіти до Вашингтона на зустріч із Трампом
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не планує на початку тижня відвідати Білий дім разом з іншими європейськими лідерами для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл.
За його словами, Фон дер Ляєн сфокусована на підготовці послання про стан справ у ЄС (State of the Union).
"Наразі ніяких планів щодо подорожей не передбачається", – заявив речник.
Він зазначив, що, за його даними, наразі жоден інший європейський лідер не прибув до Вашингтона. Водночас він підтвердив, що спецпредставник з питань санкцій Девід О’Салліван перебуває у столиці США разом із командою європейських експертів.
Там вони мають провести зустріч з американськими колегами для обговорення санкцій.
Він також уточнив, що минулого тижня Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Водночас розмови з президентом Трампом не було. За словами речника, єдиною темою спілкування з Венсом були питання, що стосуються України.
"Ми зараз перебуваємо у важливому моменті щодо нашої політики стосовно України. Готується наступний пакет санкцій, тож обговорювалися саме ці питання", – додав він, не розкриваючи деталей.
- 4 вересня після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі відбувся телефонний дзвінок президента Зеленського, європейських партнерів та Трампа. Керівник Франції Макрон за результатами розмови заявив: якщо Росія й надалі не йтиме на припинення вогню, то Європа та США запровадять санкції. Того ж дня фон дер Ляєн під час телефонної розмови з віцепрезидентом США Венсом обговорила питання збереження єдиного фронту стосовно санкцій проти РФ.
- 7 вересня Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії.
- 8 вересня Трамп заявив, що цього тижня деякі європейські лідери відвідають Білий дім.
