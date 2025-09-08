Урсула фон дер Ляйен не планирует лететь в Вашингтон на встречу с Трампом

Накануне Трамп заявил, что на этой неделе некоторые европейские лидеры посетят Белый дом

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует в начале недели посетить Белый дом вместе с другими европейскими лидерами для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

По его словам, Фон дер Ляйен сфокусирована на подготовке послания о состоянии дел в ЕС (State of the Union).

"Сейчас никаких планов относительно путешествий не предвидится", – заявил спикер.

Он отметил, что, по его данным, пока ни один другой европейский лидер не прибыл в Вашингтон. В то же время он подтвердил, что спецпредставитель по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в столице США вместе с командой европейских экспертов.

Там они должны провести встречу с американскими коллегами для обсуждения санкций.

Он также уточнил, что на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом разговора с президентом Трампом не было. По словам спикера, единственной темой общения с Вэнсом были вопросы, касающиеся Украины.

"Мы сейчас находимся в важном моменте относительно нашей политики в отношении Украины. Готовится следующий пакет санкций, поэтому обсуждались именно эти вопросы", – добавил он, не раскрывая деталей.