Урсула фон дер Ляйен не планирует лететь в Вашингтон на встречу с Трампом
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует в начале недели посетить Белый дом вместе с другими европейскими лидерами для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом на брифинге сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.
По его словам, Фон дер Ляйен сфокусирована на подготовке послания о состоянии дел в ЕС (State of the Union).
"Сейчас никаких планов относительно путешествий не предвидится", – заявил спикер.
Он отметил, что, по его данным, пока ни один другой европейский лидер не прибыл в Вашингтон. В то же время он подтвердил, что спецпредставитель по вопросам санкций Дэвид О'Салливан находится в столице США вместе с командой европейских экспертов.
Там они должны провести встречу с американскими коллегами для обсуждения санкций.
Он также уточнил, что на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. При этом разговора с президентом Трампом не было. По словам спикера, единственной темой общения с Вэнсом были вопросы, касающиеся Украины.
"Мы сейчас находимся в важном моменте относительно нашей политики в отношении Украины. Готовится следующий пакет санкций, поэтому обсуждались именно эти вопросы", – добавил он, не раскрывая деталей.
- 4 сентября после встречи "коалиции желающих" в Париже состоялся телефонный звонок президента Зеленского, европейских партнеров и Трампа. Руководитель Франции Макрон по результатам разговора заявил: если Россия и в дальнейшем не будет идти на прекращение огня, то Европа и США введут санкции. В тот же день фон дер Ляйен во время телефонного разговора с вице-президентом США Вэнсом обсудила вопрос сохранения единого фронта в отношении санкций против РФ.
- 7 сентября Трамп заявил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России.
- 8 сентября Трамп заявил, что на этой неделе некоторые европейские лидеры посетят Белый дом.
