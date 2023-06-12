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У дохід держави стягнуто 9,8 млн грн застави з Трубіцина, який виїхав за кордон завдяки листу ГУР

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 14:53
У дохід держави стягнуто 9,8 млн грн застави з Трубіцина, який виїхав за кордон завдяки листу ГУР - Фото
Фото: Facebook Владислава Трубіцина

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід Трубіцину на тримання під вартою після затримання.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно депутата.

  • 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
  • 16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року. 
  • 30 травня САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.
  • Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.
  • 5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.
Вадим Ребрина
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