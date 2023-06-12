У дохід держави стягнуто 9,8 млн грн застави з Трубіцина, який виїхав за кордон завдяки листу ГУР
12.06.2023, 14:53
Фото: Facebook Владислава Трубіцина
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба САП.
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Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід Трубіцину на тримання під вартою після затримання.
Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно депутата.
- 9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.
- 16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.
- 30 травня САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.
- Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.
- 5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.
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