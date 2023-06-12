У дохід держави стягнуто 9,8 млн грн застави з Трубіцина, який виїхав за кордон завдяки листу ГУР

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та стягнула в дохід держави 9,886 млн грн застави з депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн хабаря. Про це повідомляє пресслужба САП.

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Суд погодився з доводами прокурора про порушення умов запобіжного заходу обвинуваченим та задовольнив клопотання у повному обсязі. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила запобіжний захід Трубіцину на тримання під вартою після затримання.

Також у судовому засіданні суд задовольнив ще одне клопотання прокурора САП та ухвалив здійснювати спеціальне судове провадження (in absentia) стосовно депутата.

9 лютого 2022 року НАБУ повідомило, що викрило Трубіцина та ще п'ятьох осіб на отриманні хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у Києві.

16 травня 2023 року він не з’явився на судове засідання, адвокати не могли повідомити про його місце перебування. Слідство встановило, що депутат перетнув кордон України 13 травня цього року.

30 травня САП подала клопотання про міжнародний розшук депутата Трубіцина. У відомстві заявили, що місцеперебування обвинуваченого невідоме.

Схеми повідомили, що Трубіцин виїхав за кордон у напрямку Польщі за дозволом голови ДПСУ на підставі листа від очільника ГУР. У розвідці підтвердили. Сприяти виїзду просили у Силах спецоперацій.

5 червня Трубіцина оголошено в міжнародний розшук.

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