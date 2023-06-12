В бюджет взыскано 9,8 млн грн залога Трубицына, выехавшего за границу благодаря письму ГУР

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскала в доход государства 9,886 млн грн залога с депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении 1,39 млн грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба САП.

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Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения Трубицину на содержание под стражей после задержания.

Также в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении депутата.

9 февраля 2022 года НАБУ сообщило, что разоблачило Трубицына и еще пять человек на получении взятки за содействие в организации розничной торговли в Киеве.

16 мая 2023 года он не явился на судебное заседание, адвокаты не могли сообщить о его местонахождении. Следствие установило, что депутат пересек границу Украины 13 мая этого года.

30 мая САП подала ходатайство о международном розыске депутата Трубицына. В ведомстве заявили, что местонахождение обвиняемого неизвестно.

Схемы сообщили, что Трубицын выехал за границу в направлении Польши по разрешению главы ГПСУ на основании письма от руководителя ГУР. В разведке подтвердили. Содействовать выезду просили в Силах спецопераций.

5 июня Трубицин объявлен в международный розыск.

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