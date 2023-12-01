В Ізраїлі планують розпочати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу – The Times of Israel

Нетаньягу наказав шпигунським агентствам розпочати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу після завершення бойових дій на території сектора Гази

Беньямін Нетаньягу (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав шпигунським агентствам розпочати полювання на ватажків ХАМАС по всьому світу після завершення бойових дій на території сектора Гази. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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Як зазначило видання, він наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАС за межами сектора Гази, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.

У 1970-х роках Ізраїль вже розпочинав багаторічну кампанію з ліквідації палестинських терористів, які були причетні до теракту на Олімпійських іграх у Мюнхені.

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Видання зазначило, що дехто закликав Ізраїль негайно ліквідувати лідера ХАМАС Халеда Мешааля після нападу бойовиків 7 жовтня, втім, якщо це зробити на території Катару чи Туреччини, це могло б ускладнити дипломатичні зусилля зі звільнення заручників. Через це ідею було відкинуто.

У матеріалі додали, що Нетаньягу вже натякав на плани ліквідовувати ватажків ХАМАС по усьому світу під час звернення в листопаді, що викликало гнів серед тих, хто вважає за необхідне тримати такі плани в таємниці.

ХАМАС випустив 20 жовтня 2023 року громадянок США Джудіт Тай Раанан та її доньку Наталі Раанан, а 23 жовтня – двох літніх ізраїльтянок Йохевед Ліфшиц та Нуріт Купер.

11 листопада ГУР Міноборони опублікувало фото та відео з евакуйованими із сектору Гази громадянами, які вже прибули до Молдови з Єгипту й повертаються до України.

24 листопада представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net заявив, що на 24 листопада із сектору Гази протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивезти 259 осіб.

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