В Израиле планируют начать охоту на предводителей ХАМАС – The Times of Israel

Нетаньяху приказал шпионским агентствам начать охоту на предводителей ХАМАС по всему миру после завершения боевых действий на территории сектора Газа

Беньямин Нетаньяху (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал шпионским агентствам начать охоту на предводителей ХАМАС по всему миру после завершения боевых действий на территории сектора Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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Как отметило издание, он приказал шпионским агентствам разработать план ликвидации главарей ХАМАС за пределами Сектора Газа, проживающих в Турции, Катаре или других странах.

В 1970-х годах Израиль уже начал многолетнюю кампанию по ликвидации палестинских террористов, причастных к теракту на Олимпийских играх в Мюнхене.

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Издание отметило, что некоторые призывали Израиль немедленно ликвидировать лидера ХАМАС Халеда Мешааля после нападения боевиков 7 октября, впрочем, если это сделать на территории Катара или Турции, это могло бы осложнить дипломатические усилия по освобождению заложников. Поэтому идея была отвергнута.

В материале добавили, что Нетаньяху уже намекал на планы ликвидировать предводителей ХАМАСа по всему миру во время обращения в ноябре, что вызвало гнев среди тех, кто считает необходимым держать такие планы в тайне.

ХАМАС выпустил 20 октября 2023 гражданок США Джудит Тай Раанан и ее дочь Наталии Раанан, а 23 октября – двух пожилых израильтянок Йохевед Лифшиц и Нурит Купер.

11 ноября ГУР Минобороны опубликовало фото и видео с эвакуированными из сектора Газа гражданами, которые уже прибыли в Молдову из Египта и возвращаются в Украину.

24 ноября представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии для LIGA.net заявил, что по состоянию на 24 ноября из сектора Газа в течение первого этапа эвакуации Украине удалось вывезти 259 человек.

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