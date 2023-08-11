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У Кривому Розі 23-річний хлопець створив фейк всеукраїнського Telegram-каналу. Вкрав 3 млн грн

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11.08.2023, 13:14
У Кривому Розі 23-річний хлопець створив фейк всеукраїнського Telegram-каналу. Вкрав 3 млн грн - Фото
Затримання шахрая у Кривому Розі (Фото: Сергій Шайхет/Telegram)

У Кривому Розі 23-річний хлопець створив фейк всеукраїнського Telegram-каналу та привласнив 3 млн грн на "зборах". Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, мешканець Кривого Рогу створив фейковий Tg-канал, який повністю копіює один із відомих миколаївських каналів "з національним ім'ям".

Там шахрай копіював повідомлення про збори грошей на підтримку Збройних Сил України та змінював посилання на реквізити, таким чином привласнюючи донати українців.

Гроші зловмисник витрачав на онлайн-казино, ресторани та інші потреби.

Правоохоронці затримали фігуранта, слідство триває. Встановлено понад 100 осіб, які скинули гроші на його картку під виглядом зборів на Сили оборони.

Судячи з опублікованих знімків, йдеться про створення фейку відомого каналу "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов'язаний із військовими на Південному напрямку.

Затримання шахрая у Кривому Розі (Фото: Сергій Шайхет/Telegram)

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Дмитро Гриниченко
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