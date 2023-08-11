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В Кривом Роге 23-летний парень создал фейк всеукраинского Telegram-канала. Украл 3 млн грн

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11.08.2023, 13:14
В Кривом Роге 23-летний парень создал фейк всеукраинского Telegram-канала. Украл 3 млн грн - Фото
Задержание мошенника в Кривом Роге (Фото: Сергей Шайхет/Telegram)
В Кривом Роге 23-летний парень создал фейк всеукраинского Telegram-канала и присвоил 3 млн грн на "сборах". Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, житель Кривого Рога создал фейковый Tg-канал, который полностью копирует один из известных николаевских каналов "с национальным именем". 
Там мошенник копировал сообщения о сборе денег на поддержку Вооруженных Сил Украины и менял ссылки на реквизиты, таким образом присваивая донаты украинцев. 
Деньги злоумышленник тратил на онлайн-казино, рестораны и другие нужды. 
Правоохранители задержали фигуранта, следствие продолжается. Установлено более 100 человек, которые скинули деньги на его карту под видом сборов на Силы обороны.
Судя по опубликованным снимкам, речь идет о создании фейка известного канала "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на Южном направлении.
Задержание мошенника в Кривом Роге (Фото: Сергей Шайхет/Telegram)

Читайте также: СБУ задержала в Киеве "абитуриента", его подозревают в шпионаже для ГРУ 

Дмитрий Гриниченко
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