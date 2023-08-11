В Кривом Роге 23-летний парень создал фейк всеукраинского Telegram-канала. Украл 3 млн грн

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По его словам, житель Кривого Рога создал фейковый Tg-канал, который полностью копирует один из известных николаевских каналов "с национальным именем".

Там мошенник копировал сообщения о сборе денег на поддержку Вооруженных Сил Украины и менял ссылки на реквизиты, таким образом присваивая донаты украинцев.

Деньги злоумышленник тратил на онлайн-казино, рестораны и другие нужды.

Правоохранители задержали фигуранта, следствие продолжается. Установлено более 100 человек, которые скинули деньги на его карту под видом сборов на Силы обороны.

Судя по опубликованным снимкам, речь идет о создании фейка известного канала "Николаевский Ванек", который, как считается, связан с военными на Южном направлении.