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У Кривому Розі пролунали вибухи — ЗСУ повідомляли про загрозу ракет. Вілкул: Все нормально

Этот материал также доступен на русском
02.09.2023, 11:27
У Кривому Розі пролунали вибухи — ЗСУ повідомляли про загрозу ракет. Вілкул: Все нормально - Фото
Кривий Ріг (Фото: скриншот з відео)
оновлено

У Кривому Розі пролунали гучні вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про це повідомив місцевий канал Перший Криворізький.

Близько 11:15 у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Відразу після цього у Кривому Розі було чути вибухи.

Враховуючи настільки короткий інтервал між сигналом тривоги та вибухами, не виключено, що росіяни завдали удару балістичним озброєнням.

У командуванні Повітряних сил писали про ракетну небезпеку для регіону.

Офіційної інформації від влади про прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО об 11:28. "Голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул (почитати СВОЇ. Кривий Ріг щодо його правового статусу) заявив, що "все нормально", та пообіцяв надати деталі пізніше.

ОНОВЛЕНО об 11:53. Голова Криворізької районної адміністрації Євген Ситниченко повідомив про успішну роботу ППО.

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Дмитро Гриниченко
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