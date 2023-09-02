У Кривому Розі пролунали вибухи — ЗСУ повідомляли про загрозу ракет. Вілкул: Все нормально

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У Кривому Розі пролунали гучні вибухи, Повітряні сили попереджали про загрозу ракетного удару росіян. Про це повідомив місцевий канал Перший Криворізький.

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Близько 11:15 у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Відразу після цього у Кривому Розі було чути вибухи.

Враховуючи настільки короткий інтервал між сигналом тривоги та вибухами, не виключено, що росіяни завдали удару балістичним озброєнням.

У командуванні Повітряних сил писали про ракетну небезпеку для регіону.

Офіційної інформації від влади про прильоти чи роботу протиповітряної оборони поки що не було.

ОНОВЛЕНО об 11:28. "Голова військової адміністрації" Кривого Рогу Олександр Вілкул (почитати СВОЇ. Кривий Ріг щодо його правового статусу) заявив, що "все нормально", та пообіцяв надати деталі пізніше.

ОНОВЛЕНО об 11:53. Голова Криворізької районної адміністрації Євген Ситниченко повідомив про успішну роботу ППО.

Вночі 6 серпня 2023 року Росія вдарила ракетами Х-555 з Ту-95 по авіабазі на заході, вибухи були й під Черкасами.

15 серпня над Дніпром збили сім крилатих ракет Х-101/555, були поранені.

28 серпня країна-агресор атакувала Кривий Ріг та вдарила по промисловому об'єкту на Полтавщині – загинули дві людини, ще двоє осіб поранені.

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