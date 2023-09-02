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В Кривом Роге прогремели взрывы — ВСУ сообщали об угрозе ракет. Вилкул: Все нормально

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 11:27
В Кривом Роге прогремели взрывы — ВСУ сообщали об угрозе ракет. Вилкул: Все нормально - Фото
Кривой Рог (Фото: скриншот с видео)

В Кривом Роге прогремели громкие взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. Об этом сообщил местный канал Первый Криворожский.

Около 11:15 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сразу же после этого в Кривом Роге были слышны взрывы.

Учитывая настолько короткий интервал между сигналом тревоги и взрывами, не исключено, что россияне нанесли удар баллистическим вооружением. 

В командовании Воздушных сил писали о ракетной опасности для региона. 

Официальной информации от властей о прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было. 

ОБНОВЛЕНО в 11:28. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что "все нормально" и пообещал предоставить детали позже. 

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Дмитрий Гриниченко
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