В Кривом Роге прогремели взрывы — ВСУ сообщали об угрозе ракет. Вилкул: Все нормально

В Кривом Роге прогремели громкие взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. Об этом сообщил местный канал Первый Криворожский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Около 11:15 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Сразу же после этого в Кривом Роге были слышны взрывы.

Учитывая настолько короткий интервал между сигналом тревоги и взрывами, не исключено, что россияне нанесли удар баллистическим вооружением.

В командовании Воздушных сил писали о ракетной опасности для региона.

Официальной информации от властей о прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.

ОБНОВЛЕНО в 11:28. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что "все нормально" и пообещал предоставить детали позже.

Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.

15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.

28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще двое ранены.

Читайте также: Россия имеет по меньшей мере 585 ракет, среди них – 75 "Кинжалов" и 140 "Калибров" – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.