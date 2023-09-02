В Кривом Роге прогремели взрывы — ВСУ сообщали об угрозе ракет. Вилкул: Все нормально
В Кривом Роге прогремели громкие взрывы, Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетного удара россиян. Об этом сообщил местный канал Первый Криворожский.
Около 11:15 в регионе была объявлена воздушная тревога.
Сразу же после этого в Кривом Роге были слышны взрывы.
Учитывая настолько короткий интервал между сигналом тревоги и взрывами, не исключено, что россияне нанесли удар баллистическим вооружением.
В командовании Воздушных сил писали о ракетной опасности для региона.
Официальной информации от властей о прилетах или работе противовоздушной обороны пока не было.
ОБНОВЛЕНО в 11:28. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что "все нормально" и пообещал предоставить детали позже.
- Ночью 6 августа 2023 года Россия ударила ракетами Х-555 с Ту-95 по авиабазе на западе, взрывы были и под Черкассами.
- 15 августа над Днепром сбили семь крылатых ракет Х-101/555, были раненые.
- 28 августа страна-агрессор атаковала Кривой Рог и ударила по промышленному объекту в Полтавской области – погибли два человека, еще двое ранены.
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