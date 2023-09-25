RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Курську пряме влучання у будівлю МВС. Вчора український дрон атакував там ФСБ – ГУР

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 08:53
У Курську пряме влучання у будівлю МВС. Вчора український дрон атакував там ФСБ – ГУР - Фото
Фото: Російські ресурси

Вранці 25 вересня у російському Курську пролунали вибухи. Джерела LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомили, що це – наслідки прямого влучання українського безпілотника у будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Росіяни заявили, що над одним із районів міста здіймається чорний дим, опублікували відео з вуличних камер спостереження.

Традиційно лунає вий автомобільних сирен, здригається повітря.

Вчора куряни мали святкувати День міста, проте після обіду там пролунали вибухи.

Пізніше джерела LIGA.net у розвідці заявили про пряме влучання у будівлю ФСБ РФ о 10:20, а через майже три години стало відомо, що прилетіло й по нафтопереробному заводу поблизу місцевого аеродрому.

Сьогодні співрозмовники повідомили, що було уражено будівлю МВС.

  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
  • Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Читайте також: "Вони пронумеровані". ГУР має список стратегічних об'єктів Росії, які будуть знищені

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнарозвідкадронмвс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 