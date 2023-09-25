У Курську пряме влучання у будівлю МВС. Вчора український дрон атакував там ФСБ – ГУР

Вранці 25 вересня у російському Курську пролунали вибухи. Джерела LIGA.net у Головному управлінні розвідки повідомили, що це – наслідки прямого влучання українського безпілотника у будівлю Міністерства внутрішніх справ.

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Росіяни заявили, що над одним із районів міста здіймається чорний дим, опублікували відео з вуличних камер спостереження.

Традиційно лунає вий автомобільних сирен, здригається повітря.

Вчора куряни мали святкувати День міста, проте після обіду там пролунали вибухи.

Пізніше джерела LIGA.net у розвідці заявили про пряме влучання у будівлю ФСБ РФ о 10:20, а через майже три години стало відомо, що прилетіло й по нафтопереробному заводу поблизу місцевого аеродрому.

Сьогодні співрозмовники повідомили, що було уражено будівлю МВС.

Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

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