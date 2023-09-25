В Курске прямое попадание по зданию МВД. Вчера украинский дрон атаковал там ФСБ – ГУР

Утром 25 сентября в российском Курске раздались взрывы. Источники LIGA.net в Главном управлении разведки сообщили, что это последствия прямого попадания украинского беспилотника в здание Министерства внутренних дел.

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Россияне заявили, что над одним из районов города взвивается черный дым, опубликовали видео с уличных камер наблюдения.

Традиционно раздается вой автомобильных сирен, дрожит воздух.

Вчера куряне должны были праздновать День города, однако после обеда там раздались взрывы.

Позже источники LIGA.net в разведке заявили о прямом попадании в здание ФСБ РФ в 10:20, а спустя почти три часа стало известно, что прилетело и по нефтеперерабатывающему заводу вблизи местного аэродрома.

Сегодня собеседники сообщили, что было поражено здание МВД.

Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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