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В Курске прямое попадание по зданию МВД. Вчера украинский дрон атаковал там ФСБ – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 08:53
В Курске прямое попадание по зданию МВД. Вчера украинский дрон атаковал там ФСБ – ГУР - Фото
Фото: Российские ресурсы

Утром 25 сентября в российском Курске раздались взрывы. Источники LIGA.net в Главном управлении разведки сообщили, что это последствия прямого попадания украинского беспилотника в здание Министерства внутренних дел.

Россияне заявили, что над одним из районов города взвивается черный дым, опубликовали видео с уличных камер наблюдения.

Традиционно раздается вой автомобильных сирен, дрожит воздух.

Вчера куряне должны были праздновать День города, однако после обеда там раздались взрывы.

Позже источники LIGA.net в разведке заявили о прямом попадании в здание ФСБ РФ в 10:20, а спустя почти три часа стало известно, что прилетело и по нефтеперерабатывающему заводу вблизи местного аэродрома.

Сегодня собеседники сообщили, что было поражено здание МВД.

  • Днем 22 сентября 2023 года в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

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Милана Головань
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